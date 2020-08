Plácido Domingo: “Me prometí luchar para limpiar mi nombre”

“No soy el Weinstein de la Lírica”, titula el diario italiano La Repubblica a la entrevista exclusiva que le concedió el tenor Plácido Domingo tras superar la Covid-19. En el artículo, el artista trata de apartarse de la imagen que dejó la caída del otrora todopoderoso de la industria de Hollywood que hoy cumple condena por abuso y acoso sexual.

“He cambiado. Ya no tengo miedo. Cuando me enteré de que tenía el Covid, me prometí a mí mismo que si salía vivo, lucharía para limpiar mi nombre, lo hice. Nunca abusé de nadie, lo repetiré mientras viva”, dijo la estrella de la ópera a un año de hacerse públicas las denuncias contra él.

En el 2019, salieron a la luz una veintena de testimonios contra el tenor en Estados Unidos, lo que lo obligó a abandonar su puesto de director de la ópera en Los Ángeles y a cancelar sus presentaciones en ese país. Aunque en un inicio lo negó, terminó pidiendo disculpas públicas y asumiendo “toda la responsabilidad”.

Inmediatamente, en España, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) decidió cancelar los dos conciertos que tenía previsto dar en el Teatro de la Zarzuela, “en solidaridad con las mujeres afectadas”. Ayer, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, fue tajante al hablar de la relación futura con el tenor. “Cuando se cometen actos graves y se asumen, eso tiene consecuencias en la vida pública y en la vida social”.

De hecho, la investigación culminó en febrero y concluyó que era responsable de “flirteo hasta proposiciones sexuales, dentro y fuera del ámbito de trabajo”, según las conclusiones de un informe del sindicato de músicos de ópera de Estados Unidos (AGMA).

Sin embargo, a sus 79 años, Domingo acaba de recibir el Premio Austriaco de Teatro Musical 2020 en el aeropuerto WA Amadeus de Salzburgo y alista su regreso a los escenarios. Por ello habló de su salud, luego de que en marzo de este año, desde México, diera a conocer que tenía coronavirus y que sería hospitalizado.

“Recuperar mi voz ha sido un milagro. Hace dos o tres meses no estaba seguro de volver a cantar de nuevo. Lo único que me preocupa ahora es salir de mi refugio en Acapulco, de donde no he salido desde hace meses, nunca pasé tanto tiempo en casa con mi mujer, mi hijo, mi nuera y mis dos nietos”.

Aunque no hizo énfasis en eso, el tenor es consciente de que sufre los cuestionamientos a nivel profesional y que le costará volver. El escándalo que se inició en Norteamérica se trasladó a su país donde incluso fue sacado del afiche promocional de la película española en la que cumplía una participación especial, Los Rodríguez y el más allá.

“Estoy enojado y deprimido. El sufrimiento es enorme para todos, especialmente para mi familia. Es una situación terrible”, dijo lamentando así la comparación con el productor Harvey Weinstein. “Me duele que me describan así”. Sobre las acusaciones, el tenor se ‘corrigió’ y declaró que ahora cuando mira en retrospectiva, no ve que haya cometido “ningún delito” que pueda “haber dejado heridas abiertas”.

A pesar de la censura, Plácido Domingo considera “el momento de volver” a la normalidad. “Me desestabilizaron a mí y a mi familia y me hicieron más daño que el virus. Lo único que me queda por hacer es tomar nota de que por ahora no podré cantar en algunas partes del mundo, como Estados Unidos y España, mi país. Y ciertamente no por una elección del público, que constantemente me envía mensajes de solidaridad (...) ¿Pero qué hacer? ¡Es la vida!”.

