Diego Zurek aprovechó una transmisión en vivo vía Instagram para pronunciarse sobre el ‘ampay’ protagonizado por Isabel Acevedo y un desconocido en el interior de un auto.

Durante el programa de Magaly Medina, el último jueves, se mostraron algunas imágenes de este live. En la emisión, reprodujeron las partes donde habla de la ex chica reality.

Diego Zurek apenado porque Isabel Acevedo 'chapó' con otro hombre. Foto: archivo

Como se recuerda, ambos jóvenes fueron vinculados sentimentalmente tras abandonar el programa de Esto es guerra. En las redes sociales compartían fotos de sus encuentros.

No obstante, hace unos días la modelo fue captada por las cámaras de Magaly TV, la firme con un misterioso sujeto en comprometedoras escenas.

Al respecto, el futbolista rompió su silencio y dijo a sus seguidores lo que sentía.

“La verdad que estoy bastante triste. Espero lo mejor para Isabel en esta nueva etapa de su vida, en esta nueva relación. Sabes que te estimo mucho y la quiero mucho” (sic.), expresó Diego Zurek.

“¿Estoy soltero? La verdad que sí, bastante soltero después que me hayan roto el corazón (...) La verdad que estoy muy triste, cómo puede hacer eso, encima he visto por quién me ha cambiado. Muy mal, muy mal...”, habló en otra escena.

Sin embargo, Magaly Medina comentó que el futbolista estaba actuando y todo era parte de una broma.

“Lógicamente que estaba bromeando, estaba tomándolo con sentido del humor (...) El muchacho tiene pasta de actor, ¿no?”, sostuvo la presentadora de televisión.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.