Este 7 de agosto, la actriz Charlize Theron celebra un año más de vida y los cumple consolidada como una de las figuras más reconocidas, no solo por su admirada belleza, sino también como transgresora de convencionalismos durante su trayectoria actoral.

Los 45 años de Charlize Theron llegan en un momento cumbre en su vida, pues siempre buscó papeles protagónicos de mujeres dueñas de sí mismas y un tanto alejadas de la clásica trama romántica.

Pero no siempre fue así, la celebridad ha pasado por una metamorfosis desde su incursión en el modelaje a los 16 años hasta su debut en Hollywood, fue catalogada como la viva imagen cliché de la rubia sexy, hasta convertirse en una diva de cine soltera, madre de dos pequeñas adoptadas en Sudáfrica y activista en la lucha contra el SIDA, el sexismo y el racismo.

Charlize Theron inició su carrera en el modelaje a los 16 años | FOTO: Difusión

Charlize Theron Maritz nació en la ciudad de Benoni, Sudáfrica, en 1975. La infancia de la actriz está marcada por la tragedia debido a que su madre le quitó la vida a su padre en defensa propia durante una fuerte riña que acabó cambiando para siempre la vida de ella y su madre.

A los 16 años ganó un importante concurso de belleza, por lo que se mudó a Italia junto a su progenitora, para iniciar su carrera como modelo. Ambas mujeres permanecieron durante un año en Europa pero en 1992, deciden mudarse a Estados Unidos en busca de nuevas oportunidades para la joven Charlize pero nada resulta como esperaban.

Tras instalarse en Miami y luego en Nueva York, Charlize Theron retoma sus actividades como bailarina profesional, sin embargo, una lesión en la rodilla la imposibilita de cumplir sus sueños en esa vocación y la hace migrar al medio actoral.

Durante el mismo año, se muda a Los Ángeles, donde consigue sus primeros papeles en importantes producciones, no sin antes superar difíciles circunstancias pues tuvo que robar alimentos para poder comer.

Charlize y su madre Gerda, junto a un director de casting italiano | FOTO: Difusión

La fortuna de Charlize Theron tomó otro giro cuando el agente de actores John Crosby la descubre discutiendo con la cajera de un banco al no poder cobrar un cheque que le envió su madre. De esta manera, en 1995 consiguió su primer papel e inmediatamente la industria la catalogó como la nueva rubia imponente y comenzó a recibir papeles encasillados.

El 2003 el premio Oscar a mejor actriz llegó para Charlize Theron, gracias a su interpretación en el filme “Monster”, para el que debió subir 20 kilos. En ese momento ya era una estrella consagrada de la industria y fue considerada para otro tipo de roles más arriesgados.

Charlize inició su carrera en el modelaje a los 16 años | FOTO: Difusión

Entre sus recientes participaciones se encuentran “Blancanieves y el cazador”, donde interpreta a la malvada madrastra de la protagonista, “Mad Max: Fury Road”, donde se rapó el cabello totalmente, “The Fate and The Furious”, “Atomic Blonde”, “The Old Guard” y “Bombshell”.

Charlize Theron ganó el premio Oscar a Mejor actriz en 2003, gracias a su interpretación en el filme "Monster" | FOTO: Difusión

