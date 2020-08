Brunella Horna sobre su relación con Richard Acuña: “Nadie apostaba por nosotros”

Alejada totalmente de los escándalos, Brunella Horna expuso la felicidad que siente en su relación con el excongresista Richard Acuña y celebró que en los próximos días cumplirá su tercer aniversario con el político.

La modelo se comunicó desde Trujillo con el programa América Hoy y recordó los primeros meses de su romance, cuando aún no confiaba en el futuro que podría tener con su actual pareja.

“Este 28 de agosto cumplimos tres años. Nadie apostaba por nosotros, creo que ni nosotros mismos. Los dos estábamos en mundos totalmente distintos, él era político y yo empresaria”, indicó Brunella Horna.

Además también reveló las recomendaciones que ambos recibían de sus amistades: “Me decían ‘No estés con Richard’, y a Richard también le decían, ‘No estés con ella, es farandulera, escandalosa’ y al final nos va súper bien”.

A pesar de los comentarios, la estrella de redes sociales decidió enfocarse en su relación e incluso sacrificó su carrera en televisión por el pedido de Richard Acuña.

“Yo estaba en mi época de escandalosa total y me escribió y me dijo: ‘Ya flaca, para con los escándalos’”, agregó.

Brunella Horna se muda a Trujillo con Richard Acuña

La exchica reality tomó la decisión de acompañar a su pareja a Trujillo, lugar donde se encuentra desde que inició la cuarentena por coronavirus. Por medio de sus redes sociales afirmó que el congresista necesitaba estar en la ciudad norteña.

“Nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo. Por lo menos este año, estaremos todo el año. En verdad me encanta estar acá, me gusta mucho Trujillo. Lo que se me hace difícil es con el trabajo”, aseguró Brunella Horna en Instagram.

