Yo soy Ricky Santos se quiebra porque su hija sigue conectada a ventilador mecánico y lucha por su vida

Ricky Santos, el finalista de Yo soy Grandes batallas, se encuentra atravesando una de las pruebas más difíciles de su vida: la salud de su hija recién nacida.

Tras conseguir todos los implementos para la operación de la bebé, quien nació con una malformación en el esófago, el cantante chileno contó a través de un video en Instagram que la pequeña Ámbar fue trasladada del hospital Santa Rosa al Instituto Nacional del Niño en San Borja, ya que ahí cuentan con los especialistas para la delicada cirugía.

“Mi hija merece recuperarse. Está conectada a un ventilador mecánico. Esta bonita y se ve muy fuerte”, dijo el imitador de Luis Miguel con la voz entrecortada.

“Mi hija se quiere quedar”, fue el mensaje que escribió el concursante de Yo soy para acompañar el video que compartió en Instagram.

Asimismo, señaló que él no busca dinero, solo que oren por su bebé. “Ahora estamos destrozados con esta situación. Estoy hecho m..., pero no me queda de otra (…) Mi hija tiene muchas ganas de vivir”.

Horas después (del día miércoles 5 de agosto), Ricky Santos contó a sus seguidores que la bebé ya fue internada en el Instituto Nacional del Niño.

“Mi hija ya entró, está bien, está tranquila, está más estable, pero sigue conectada a un ventilador mecánico para que pueda respirar. La operan entre hoy (miércoles) o mañana (jueves). Gracias a todos por el apoyo, gracias por la fuerza. Lissett, mi amor, también eres muy fuerte. Somos una familia que va a salir adelante con todo el apoyo de ustedes”, mencionó a través de sus historias el participante de Yo soy.

