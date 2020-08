Las acusaciones entre Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez continúan generando controversia en los medios de comunicación. La expareja se enlazó en vivo con Magaly Medina y protagonizaron un fuerte altercado.

El intercambio de palabras sucedió luego que el programa presentara un reportaje donde el cantante difundió nuevas pruebas sobre la supuesta infidelidad de la joven mujer.

Por este motivo, la conductora de Magaly TV, la firme, le dio oportunidad a Johana Rodríguez de dar sus descargos con una llamada. A pesar de que en un primer momento le recriminó por rehusarse a mostrar su imagen en vivo, le permitió hablar con Toño Centella tras las fuertes acusaciones que hizo en su contra.

Toño Centella en Magaly TV, la firme

Durante su participación, la aún esposa de Antonio Wilder Domínguez negó una relación extramarital. Indicó que las conversaciones fueron manipuladas y lo acusó de haber hackeado sus cuentas para poder obtener las capturas que presentó en el informe de Magaly Medina.

Según comentó, el objetivo del artista para probar la infidelidad está motivada por su rechazo a otorgarle una compensación tras el divorcio: “Él está buscando pruebas para que no me dé lo que a mí supuestamente me tiene que dar”.

Sin embargo, ella se mostró más que dispuesta a firmar su separación de Toño Centella.

“Yo no quiero nada (...) Si quiere le firmo un papel que diga que le dejo todo. No sé qué más quiere, deja de molestar ya. Que me deje en paz a mí y a mi familia”, dijo la supuesta pareja de ‘Zaperokito’ con una evidente incomodidad.

