Luego de denunciar la supuesta infidelidad de su esposa en redes sociales, Toño Centella afirma sentirse listo para superar su relación matrimonial y aseguró en un entrevista que muchas señoritas le han enviado mensajes de aliento.

En una conversación con el diario El popular, el cantante de chicha se mostró muy agradecido por el apoyo que ha recibido en los últimos días e indicó que sus fanáticas le han extendido propuestas amorosas.

“Bueno, quería decirles a todas las chicas que me escriben mediante el WhatsApp, el Messenger, que me brindan su apoyo amoroso… (ya me vuelto muy solicitado). Pero yo por ahora, no pienso nada de eso, más adelante posiblemente”, dijo al mencionado portal.

Toño Centella además expresó que, luego de los conflictos con Johana Rodríguez, desea enfocarse en otros aspectos de su vida. (Foto: Carlos Contreras - GLR)

Toño Centella además expresó que, luego de los conflictos que protagonizó en televisión con Johana Rodríguez, desea enfocarse en otros aspectos de su vida: “Primero quiero estar bien de salud, anímicamente y psicológicamente”.

Para finalizar su entrevista, dejó en claro que lo último que busca en estos momentos es una nueva relación sentimental y que prefiere centrar su atención en recuperarse de la decepción amorosa que sufrió tras el presunto engaño de su esposa.

“Claro, este amor no se va de la noche a la mañana. Cuando uno ama de verdad a una persona, el amor no se va de la noche a la mañana, pero no es imposible. ¡Sí se puede!”, acotó Toño Centella.

