Susan Prieto sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar el radial cambio que ha experimentado desde la operación de manga gástrica a la que se sometió varios meses atrás. La joven cantante se mostró muy orgullosa de los resultados y afirmó que se siente agradecida por la confianza que ha ganado.

A través de un video expuso el antes y después de su pérdida de peso. La publicación generó una gran cantidad de reacciones y llegó a acumular casi 90.000 reproducciones.

“Cada vez me siento más segura conmigo misma, más saludable y más feliz. Puse algunas de las fotos de las que menos orgullosa me siento y luego las más recientes. ¡Ya qué!”, escribió Susan Prieto junto al clip.

Los comentarios de sus fanáticos en Instagram no se hicieron esperar y resaltaron la belleza interior de la artista: “Tu peso no te identifica. Eres linda ahora y antes. Tú sabes lo linda que estás”, escribió una usuaria de Instagram.

Susan Prieto y la operación que la ayudó a bajar de peso

La talentosa intérprete captó la atención en el 2019 por lucir su nueva apariencia en redes sociales, luego de someterse a la operación de banda gástrica. Tras el popular procedimiento médico, logró bajar más de 40 kilos.

Susan Prieto cantante peruana

A pesar de las opiniones de sus críticos, Susan Prieto aseguró que tomó la decisión por una cuestión de salud. “Llegó un momento en que no me sentía bien, me dolían las rodillas, las piernas. En el escenario no podía ser yo misma”, dijo al diario El Popular.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.