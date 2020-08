Magaly Medina se mostró muy preocupada por el escándalo que protagonizó Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau, quien terminó denunciando a la madre de su hijo por violencia psicológica.

La conductora de Magaly TV, la firme habló sobre el video en el que se vio el preciso instante en que la exreina de belleza chocó su auto contra el del empresario.

Silvia Cornejo Magaly Medina señala que choque a Jean Paul Gabuteau parece tentativa de homicidio

“En una maniobra temeraria y violenta, ella pudo causar un accidente mayor porque se lanzó sin medir las consecuencias. Aquí pudo salir alguien lesionado. Acá no es un intento de chocar ¿Qué ha querido hacer? Ha querido atentar contra la vida del tipo”, cuestionó Magaly Medina.

Asimismo, la figura de ATV manifestó que Silvia Cornejo no existe ninguna justificación para haber ocasionado un accidente automovilístico.

Silvia Cornejo: Magaly Medina señala que choque a Jean Paul Gabuteau parece tentativa de homicidio

“Él puede ser un mentiroso o le puede haber irrespetado, pero no puede tener una actitud impulsiva y arriesgar la vida de los demás. ¿Cómo su hijo va a estar seguro con una madre que no controla sus impulsos?”, agregó.

Además, Magaly Medina se ofuscó luego de escuchar las declaraciones de la conductora de América espectáculos en las que minimizó el accidente y resaltó su labor como madre.

“Pudiendo tener víctimas fatales (…) meterle el carro a toda velocidad al padre de tu hijo, ¿qué tiene que ver eso con tu hijo? Tú no puedes atentar contra otra persona, yo no sé, yo no soy abogada, pero eso parece tentativa de homicidio (…) En ese momento ella no estaba pensando como madre”, indicó.

Finalmente, Magaly Medina sostuvo que no es la primera ocasión que Silvia Cornejo tiene una actitud violenta contra Jean Paul Gabuteau

“No es la primera vez que tiene una actitud así. Ella ahí solo piensa como una mujer despechada y engañada”, dijo.

