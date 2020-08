Silvia Cornejo Karla Tarazona califica de enferma a conductora por poner un GPS al auto de su esposo Jean Paul Gabuteau

El escándalo que protagonizó Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau sigue dando de qué hablar. Esta vez, Karla Tarazona expresó su punto de vida y criticó la actitud de la conductora de América espectáculos por haber colocado un rastreador al auto del padre de su hijo.

Como se recuerda, la exreina de belleza fue denunciada por violencia psicológica por el empresario. En su testimonio, el supuesto agraviado señaló que la presentadora le colocó un GPS a su carro para saber a dónde se trasladaba cuando no estaba con ella.

Ante esto, la expareja de Christian Domínguez recordó que no es la primera vez que Silvia Cornejo tiene un comportamiento extremista con su esposo. Además, calificó de “enfermo” todo lo que hizo la conductora.

“Estamos malacostumbrados a pasar por alto las cosas. Ojo, no es la primera vez que Silvia está envuelta en un escándalo como este. Nunca llegué a poner un GPS a mi pareja porque eso ya es estar enfermo y mal”, señaló Karla Tarazona en el programa ‘En exclusiva’.

Cabe señalar que Karla Tarazona no fue la única que habló sobre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau. Janet Barboza criticó a la presentadora por estar con un hombre que no era leal.

“Con ese tema siempre he sido bastante radical. En general, los hombres y mujeres que son infieles y tienen ese patrón de conducta no van a cambiar. Las personas con antecedentes de ser desleales no varían su proceder y es un engaño pensar que estando a nuestro lado dejarán esas costumbres. Creo que Silvia sabía muy bien con quién se estaba metiendo y ahora está sufriendo las consecuencias”, dijo la popular ‘rulitos’ a Trome.

