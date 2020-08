Sebastián Lizarzaburu: Andrea Miranda lo denunciará tras escándalo de auto dañado

La modelo Andrea Miranda reveló que tomará acciones legales contra su expareja Sebastián Lizarzaburu, luego de responsabilizarla públicamente por el escandaloso episodio del auto dañado.

Como se recuerda, el exchico reality se enlazó con Magaly Medina el último martes para hablar sobre el presunto atentado al vehículo de su madre.

Allí, dejó entrever que el ataque fue parte de una conspiración entre ella y el futbolista Ray Sandoval. “Me parece raro que ella haya acompañado a su novio a buscar la bronca, a golpear el carro de tu mamá”, comentó.

“A mí lo que me sorprende es que lo haya acompañado. Uno, Ray (Sandoval) no sabe dónde vivo y dos, Ray no sabe cuál es la camioneta, es evidente que hay una especie de complicidad (entre ella y él)”, agregó Sebastián Lizarzaburu.

En ese sentido, la expareja del ‘Hombre roca’ sostuvo a Trome que toda respuesta lo hará mediante la vía legal.

“Haré todo judicialmente, no como él porque se sienta (frente a un programa) y ahí le pagan. No hablaré más del señor, pero me sorprende las cosas que dice, esto es show, lo que a él le gusta”, señaló.

Así también, aprovechó la conversación para aclarar el porqué le escribió a Sebastián Lizarzaburu por Whatsapp.

“Mi pareja estaba presente durante esa conversación. Si Sebastián me cree o no, me va y me viene. Lo que él piense, no me importa, ya sabrá por qué está haciendo todo este show”, justificó la joven modelo.

