No la suelta. Olenka Zimmermann aprovechó unas declaraciones con los medios para arremeter contra Mónica Cabrejos.

A un año de alejarse de la conducción en Al sexto día, la presentadora habló del trabajo de su colega en dicho espacio televisivo. En la entrevista, cuestionó la labor de la comunicadora en Panamericana Televisión.

PUEDES VER Olenka Zimmermann retorna a la televisión con Crónicas de Impacto

“(Mónica) viene trabajando años en la televisión. Yo que ella hubiera salido en televisión tal cual es, hasta con las plumas y lentejuelas, con humor, con el barrio dentro y la cancha que ha ganado”, dijo al diario Ojo.

“Lo absurdo es entrar en un personaje que no generas tú misma, sino que te piden que imites. Hablar de racismo dudo que fuera idea suya, no lo sé, pero fue una pésima decisión por parte de su producción”, añadió Olenka Zimmermann.

Olenka Zimmermann critica a Mónica Cabrejos. Foto: difusión

En otro momento de sus declaraciones al medio local, dejó entrever que la productora Susana Umbert es la responsable de que el espacio del fin de semana no genere gran expectativa.

“Era un gran programa, pero ya no aporta nada. Quien está en la conducción no tiene nada de culpa, ni aporta nada tampoco. Quien está al mando, en la línea editorial, es la responsable de todo, y ya sabemos que no sabe hacer televisión buena e interesante. Todo lo que toca lo pudre”, sentenció.

Como se recuerda, Mónica Cabrejos reemplazó a Olenka Zimmermann en la conducción de Al sexto día, el año pasado. La noticia sorprendió a los seguidores de la modelo, pues por muchos años era la figura del programa.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.