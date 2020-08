Ethel Pozo y Renzo Schuller se enlazaron con Monique Pardo durante la emisión de América Hoy este jueves. En la conversación, la bailarina dio detalles del mal cardíaco que tuvo hace poco más de una semana.

Como se recuerda, la exvedette tuvo que ser asistida de emergencia luego de presentar problemas en el corazón. En medio del estado de emergencia por el coronavirus, fue internada en un centro de salud.

Monique Pardo estuvo delicada de salud por un problema en el corazón. Foto: Archivo

Por tal motivo, se conectó con el magazine para hablar sobre su estado actual. “Me compliqué con unas medicinas que me dieron para mi bronquitis asmática, hay médicos muy agresivos con la medicina, yo no necesito inhalador, y algo así fue que me complicó”, reveló.

“A mí me vino una taquicardia de 150 de frecuencia cardíaca y así me tuvieron en emergencias cuatro horas. Nunca me llegó a faltar el aire, pero la agitación fue terrorífica”, agregó Monique Pardo.

En otro momento de la entrevista, aseguró que se encontraba con mucho estrés. “Es muy importante no tener tensiones, porque yo vivía desesperada, en esta época, pensaba en mi nieta, en qué pasará, una desesperación, ¿cómo me cuido para que nadie me contagie y yo poder cuidar a los niños?”, expresó con un tono preocupante.

Ethel Pozo le preguntó quién cuida de ella por estos días. “Yo estoy solita en casa, cometí un error al decirle a mi esposo que haga la cuarentena con sus hijos, pues pensábamos que era quince días; él me cuida, me cocina, y ahora no hay quién me cuide, hay días que no como bien y todo eso me está dañando”, respondió Monique.

