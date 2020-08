Samahara Lobatón se encuentra muy emocionada por la llegada de su primera hija, fruto de su relación con Youna.

A pesar de sus cortos 18 años, la hija de Melissa Klug se mostró muy contenta por esta nueva etapa que se encuentra viviendo. Prueba ello es un video que compartió a través de sus historias de Instagram donde dio a conocer lo avanzado que está su embarazo.

Melissa Klug Samahara Lobatón sorprende en Instagram con su avanzado estado de gestación

Aunque faltan aproximadamente tres meses para que le joven dé a luz, en las imágenes se pudo observar que la hermana de Gianella Marquina tiene un vientre enorme, el cual dio la sensación que se encontraba en la recta final de su estado de gestación.

Como se apreció en el corto clip, Samahara Lobatón aprovechó la salida del sol para estar un momento en su patio acompañada de su mascota.

Desde aquel lugar, la hija de Melissa Klug señaló que su perrito la estaba pasando muy bien por el calor. “Está que la vive”, dijo mientras acariciaba su vientre.

Samahara Lobatón sobre su embarazo: “Fue irresponsabilidad”

Desde su cuenta de Instagram, Samahara Lobatón contó cómo quedó embarazada y lo tildó como una “irresponsabilidad” de su parte.

“Me quité (el implante) y me cuidé con una inyección de tres meses. En enero yo me puse la inyección de un mes, pero me internaron en febrero casi tres semanas porque se acuerdan que estuve con fuertes dolores de cabeza. Y en todo eso de entrar y salir de la clínica, de verdad me olvidé de ponerme la inyección, fue irresponsabilidad de mi parte”, confesó.

