Lourdes Sacín reapareció en las redes sociales para hacer una acusación contra Magaly Medina. A través de Facebook, la expareja de Andy V reveló ciertos pagos que habría hecho la conductora al polémico personaje ‘Richard Swing’.

Ella asegura que la figura de ATV, a través de su producción, le pagó 10.000 dólares a Richard Cisneros. El motivo de esta transacción fue para que él se presentara en su programa del 2015, y hable de la relación entre ella y el cantante.

Lourdes Sacín indignada con Magaly Medina. Foto: La República

En su publicación, Sacín se mostró fastidiada por esta negociación, y reveló que dicha acción le hizo un “daño irreparable”. Por tal motivo, arremetió contra la conductora de Magaly Medina y cuestionó su falta de profesionalismo por hacer de este hecho un contrato.

“¡Indignadísima! Me acabo de enterar que cierta conductora (Magaly Medina) en su momento pagó a través de su producción 10.000 dólares a Richard Swing para que me hagan un daño irreparable. Lo leía y no lo creía”, escribió Lourdes Sacín.

“En el periodismo señora no se paga una denuncia. Si quiere pagar artistas, influencers págueles, pero las denuncias no se pagan”, agregó la expareja de Andy V.

Mensaje de Lourdes Sacín. Foto: captura Facebook

Así también, le recordó a Magaly Medina sus estudios universitarios inconclusos. De igual manera, dijo tener más pruebas de esta revelación sobre ‘Richard Swing'.

“Si hubiera ido a la universidad quizás hubiera tenido un poco más de ética porque ningún periodista serio pagaría por una denuncia. Un tema así no se paga, se investiga y se busca a ambas partes”, redactó.

“Pensé que era una cantinflada más de ese sujeto, pero recibí pruebas de los pagos realizados y los recibos. Si no entienden, ya después se los explico con los documentos en la mano”, sentenció Lourdes Sacín.

