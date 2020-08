Emilia Drago anuncia su primer unipersonal online: “Llámame mamá”

A pocos meses de haberse convertido en madre por segunda vez, la actriz Emilia Drago presentará su primer unipersonal: “Llámame mamá”, una comedia virtual en la que nos revela sus inquietudes en relación a la maternidad, las dificultades de tener un parto en medio de una pandemia, sus dudas sobre la educación, la lactancia, la relación en pareja y las demandas sociales que pesan sobre las mujeres.

“Ser mamá es un acto de amor en todos los sentidos, y muchas veces nos sentimos solas en el proceso porque creemos que somos las únicas que tenemos miedo, angustia e incertidumbre, cuando la realidad es que todas las madres pasamos por las mismas experiencias y sensaciones. Es normal y natural sentirnos vulnerables, nuestra lucha con las hormonas, con nuestro cuerpo que ya no es nuestro cuerpo, lo difícil que es la lactancia”, comenta Emilia Drago.

“Hacer este unipersonal ha sido uno de los mayores retos de mi carrera. No solo porque está expuesta gran parte de mi vida, sino porque el hecho de que sea virtual te da una sensación de salto al vacío. No tener al público contigo es algo muy difícil para todos los artistas. Este unipersonal me ha obligado a confrontarme con mis miedos y temores, a confiar en mis capacidades y a entregarme a la búsqueda de una forma y un estilo”, añade la actriz.

La obra tendrá sólo seis funciones bajo la dirección de Paloma Reyes de Sá (directora de Los Fabulatas, El primer caso de Black & Jack, Se busca marido cama adentro), y la producción general de Diego Lombardi, esposo de Emilia.

“Crear y escribir esta obra nos hace reflexionar sobre nuestra maternidad y sobre cómo el mundo percibe esa función. Nos recuerda que cuando te vuelves madre todo cambia y que dentro de esa búsqueda de reencontrarnos y entendernos, hacemos lo mejor que podemos. Que no todo es color de rosas y que podemos reírnos de eso. La risa nos ha acompañado en este proceso y nos ha ayudado a retratar algunas situaciones que vive Emilia y transformarlas en teatro. Si miramos a fondo lo que pasa en una casa donde hay niños, todo es absurdo, alocado y gracioso. Me emociona verla entrando en contacto con la belleza de ser parte de un ciclo donde de hija se vuelve madre y en su maternidad siente la necesidad de tener respuesta de su propia mamá ”, afirma la directora, Paloma Reyes de Sá.

‘Llámame Mamá” tendrá sólo seis funciones que serán transmitidas en vivo en la plataforma de Joinnus live, el 3, 4, 5 y 10, 11 y 12 de septiembre del 2020 a las 9 de la noche.