Revelan que ‘Mia Colucci’ iba a ser interpretada por Belinda y no por Anahí

Rebelde es la serie que marcó a toda una generación, sus seguidores aún tienen en mente a cada uno de sus personajes; en especial el de ‘Mía Colucci’ interpretada por Anahí aunque inicialmente no estaba pensado para ella sino para Belinda.

La estrella de RBD no estaba en los planes de Televisa para darle vida a la estudiante del Elite Way School; no obstante, un actor del elenco ha sido quien ha revelado este secreto.

Corría el año 2004 y los ejecutivos de la televisora de San Ángel ya habían aprobado el proyecto del remake de la serie argentina Rebelde Way.

Una de las condiciones requeridas fue que la intérprete del ’Sapito’ integrará el elenco del melodrama. Sin embargo, la producción que lideraba Pedro Damian buscaba a Anahí; según ha confesado el actor Ronald Duarte.

Durante una transmisión en vivo el recordado ‘Jacó Lizaldi Heidi’ en la novela, sorprendió a propios y extraños al afirmar que la protagonista de ‘Primer amor... a 1000 x hora’ fue una de las últimas incorporaciones al reparto junto a Estefanía Villarreal.

“Anahí y Estefanía fueron de las últimas en castear, porque antes, ‘Mía’ iba a ser Belinda, no sé si ustedes sabían eso, que ‘Mía’ iba a ser Belinda, entonces ya estábamos ahí puestísimos. Y antes de Estefanía iba a ser otra chava ‘Celina”, confesó.

Un dato no menos importante es que Belinda tuvo una salida abrupta de Televisa, tras dejar las grabaciones de Cómplices al rescate, en 2002.

Asimismo, el también cantante, aseguró que la razón por la que al final Anahí se quedó con el papel fue por la insistencia de Pedro Damián, quien ya había trabajado con ella en Clase 406.

“¿Qué pasó para que Anahí se quedara en la telenovela y no Belinda? Si mal no recuerdo, Pedro (Damián) quería a Anahí y la empresa quería a Belinda. (Televisa) estaba muy chocada de Anahí por la reputación que tiene, pero es una persona muy linda, le encantaba ayudar (…). La empresa quería a Belinda pero Pedro tuvo que pelear porque Anahí fuera ‘Mía”, confesó.

Redes sociales se dividieron

Las declaraciones de Duarte causaron revuelo en las redes sociales donde los fanáticos de RBD defendieron la actuación de la hoy madre de dos pequeños.

“Qué bueno que se lo dieron a Anahí porque la verdad, el papel le quedó perfecto. No puedo imaginar cómo hubiese sido Belinda”; “Gracias, Pedro Damián. Anahí es ‘Mía’, ‘Mía’ es Anahí”; “Anahí era y es la perfección de hacer a ‘Mía Colucci’ y no veo a nadie más en ese papel”, fueron algunas reacciones en Twitter de los fans de la esposa del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Yo al enterarme que Belinda pudo haber sido Mia Colucci y no Anahí

En contraparte, los seguidores de la también protagonista de Amigos por siempre y Aventuras en el tiempo vertieron opiniones mixtas, ya que hubo quienes imaginaron a Belinda como ‘Mía’ en tanto otros confesaron sentirse “afortunados”.

“Belinda no lo hizo y nos regaló una joya como Utopía, un disco icónico en su carrera que no cambio por nada menos por ese personaje”, mencionó un usuario en la red social. Mientras, otro destacó: “Amo a RBD tal cual, pero Belinda… sigo en shock, que épico pudo haber sido, no sé si alegrarme o llorar”.