Viviana Rivasplata aparece con polleras y bailando huayno: “Soy tan chola peruana como todas”

Viviana Rivasplata se presentó en el set de En boca de todos, donde sorprendió a más de uno al aparecer con un par de trenzas y una elegante pollera roja, adornada con flores.

La ex Miss Perú participó de una divertida secuencia junto a Tula Rodríguez y la cantante folclórica Fresialinda, en la cual se animó a bailar el tradicional huayno.

Viviana Rivasplata aparece con polleras y bailando huayno

Según Viviana Rivasplata, ella quería dejarle claro a todos sus críticos que está inmensamente orgullosa de sus raíces y que es tan peruana como cualquiera de sus compatriotas.

“Quiero demostrar que soy tan chola peruana como todas. Acá todos somos peruanos”, aseveró en el programa En boca de todos. Seguidamente, comenzó a zapatear al ritmo de “La fea”, uno de los populares temas de Fresialinda.

En otro momento, Viviana Rivasplata también se animó a probar una serie de platos típicos peruanos, entre ellos, el cuy chactado y la patasca.

Maju Mantilla y Briyit Palomino, quienes también se encontraban presentes en el set, no se quedaron atrás y demostraron que también se defendían bailando huayno.

Viviana Rivasplata opina sobre cirugías de Sheyla Rojas y Flavia Laos

Viviana Rivasplata dijo que está en desacuerdo con el exceso de cirugías plásticas en personas jóvenes, cuando le preguntaron qué opinaba sobre los ‘retoques’ que se hicieron Sheyla Rojas y Flavia Laos.

“No, yo no voy a decir Sheyla hizo esto. Cada quien es dueño de su cuerpo”, señaló. “No sé qué se habrán hecho, son chicas lindas igual, pero empezar con tantas cosas. sobre todo el motivo, el motivo de querer una imagen perfecta para los seguidores, no es, para mí, saludable. Ojo, me parecen chicas hermosas las dos”, añadió la ex Miss Perú.

