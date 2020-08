Toño Centella intenta borrar todos los recuerdos de su esposa Johana Rodríguez, con quien mantuvo una relación durante 12 años. Esto luego de acusarla públicamente de haberle sido infiel con un adolescente integrante de la orquesta Zaperoko.

Tras separarse de la joven, de 30 años, el cantante de chicha mostró los tatuajes que tenía en honor a ella. Se trataba del nombre ‘Johana’ que figuraba a lo largo de su brazo y en la parte posterior de este.

El cantante mostró los tatuajes que se hizo en honor a la mujer. (Foto: Captura En Exclusiva)

“Mañana me lo borro. Y eso que me iba a hacer su cara, uff, cómo me iba a doler borrarlo”, contó Toño Centella mientras mostraba los tatuajes desde la clínica, donde se sometió a la operación de la manga gástrica.

Luego, en el programa América hoy, el artista peruano reveló que ya tenía la fecha exacta para borrar el tatuaje con el nombre de su esposa. Así sucedió el pasado martes 4 de julio de 2020.

La tatuador que se encargó del nuevo diseño publicó fotos del ‘antes y después’ del brazo de Toño Centella. Allí, se puede apreciar que el nombre de Johana Rodríguez fue borrado por el, de “Centella”.

El nuevo tatuaje en honor a su agrupación de chicha está rodeado de varias estrellas, haciendo alusión a los años de carrera artística.

“Hoy tocó salvarle el brazo al gordito cariñoso que pronto será: “tu flaquito cariñoso”, se lee en la publicación de Instagram. El trabajo fue realizado en la casa del músico.

Toño Centella intenta borrar todos los recuerdos de su esposa Johana Rodríguez. Foto: Instagram

Como se recuerda, la esposa de Toño Centella negó que le haya sido infiel al artista con el adolescente de 17 años. Incluso, mencionó que ya se encontraba separada de él y que este la amenazaba con quitarse la vida si lo dejaba.

Por su parte, él aseguró que la joven le había robado sus joyas para regalarle al integrante de Zaperoko.

