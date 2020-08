Toño Centella aseguró que mostrará los chats íntimos que mantenía su esposa Johana Rodríguez con un joven integrante de Zaperoko, cuando aún conformaba una relación sentimental con él.

El chichero expondrá en Magaly TV, la firme las pruebas que demostrarían la infidelidad de la que habría sido víctima.

PUEDES VER Esposa de Toño Centella responde tras ser acusada de robarle joyas de oro [VIDEO]

“Toño Centella muestra reveladoras conversaciones de su expareja con músico de Zaperoko”, se le escucha decir a la voz en off en el adelanto del informe de Magaly TV, la firme. “Aquí tengo las pruebas, hoy te voy a desenmascarar por infiel”, expresó indignado el intérprete de “Amor de arena”.

Como se recuerda, hace algunas semanas Toño Centella dio por terminada la relación con su esposa y posteriormente afirmó que la ruptura se produjo porque ella le fue infiel con un cantante de la orquesta Zaperoko, quien, además, sería menor de edad.

PUEDES VER Cantante de Zaperoko responde a las acusaciones de supuesto romance con esposa de Toño Centella

Esposa de Toño Centella niega infidelidad

Johana Rodríguez descartó haberle sido infiel a Toño Centella, pese a las severas acusaciones del cantante en su contra.

“Yo no le he sido infiel jamás y él lo sabe perfectamente, sabe que toda mi vida lo he respetado”, declaró para el programa Magaly TV, la firme.

Toño Centella sobre joven con quien le habrían sido infiel: “Era amigo de mi hijo”

Toño Centella declaró acerca del joven con quien su expareja le habría sido infiel y sorprendió al asegurar que este era amigo de su hijo.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, señaló.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.