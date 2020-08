Silvia Cornejo responde a críticas de Magaly Medina: “No tengo por qué molestarme”

Se defiende. La conductora de televisión Silvia Cornejo habló sobre las críticas que hizo Magaly Medina en su programa, luego de que sea captada en la comisaría siendo denunciada por su esposo Jean Paul Gabuteau.

Como se recuerda, el pasado 31 de julio la presentadora de América Espectáculos chocó el auto de su pareja en la vía pública. Según señala la denuncia del empresario, ella lo persiguió y llamó de forma insistente preguntándole dónde estaba, que le había puesto un GPS.

PUEDES VER Silvia Cornejo se pronuncia tras escándalo y denuncia de su esposo Jean Paul Gabuteau

Magaly Medina señaló que la modelo “hace el ridículo por un hombre que no vale la pena” y calificó de “humillantes” las polémicas imágenes.

“Una mujer no puede estar poniendo GPS a su marido, una soga, amarrándolo a la cama, porque el marido se da media vuelta y te miente. Esa no es forma de vida. Es indignante para cualquier mujer, que se respete a sí misma”, expresó la popular ‘Urraca’.

Sin embargo, Silvia Cornejo demostró que no se amilana ante la ‘ola’ de críticas en su contra. “Si quieren atacarme, que lo hagan, por mi lado yo no voy a decir absolutamente nada. (Magaly Medina) ya lo ha hecho anteriormente, no tengo por qué molestarme, ni picarme, ni nada”, señaló en una entrevista para Diario Ojo.

La ex reina de belleza también se refirió a la denuncia que le interpuso su esposo Jean Paul Gabuteau. Según ella, ahora su prioridad es la salud emocional de su pequeño hijo, fruto de su matrimonio con el empresario.

“Me estoy manejando por otra vía. Yo veo por el bienestar de mi hijo, porque va a crecer, y no quiero que esté expuesto... Pienso primero como mamá, tengo que cuidar esa parte de mi hijo. Él (Jean Paul) siempre va a ser el padre, por eso, no voy a dar ningún tipo de declaración sobre él”, mencionó la presentadora.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.