Silvia Cornejo: Janet Barboza asegura que conductora sabía que su esposo le era infiel y ahora sufre las consecuencias

Janet Barboza opinó sobre el escándalo que protagonizó Silvia Cornejo con su esposo Jean Paul Gabuteau por un presunto caso de infidelidad que terminó en la comisaria.

El programa Magaly TV, la firme emitió un informe donde se supo que la conductora de América espectáculos estrelló su auto contra el de su pareja tras una fuerte pelea.

Este acto llevó a que los involucrados terminaran en la comisaria de Monterrico. Allí Jean Paul Gabuteau denunció a la madre de su hijo por violencia psicóloga tras descubrir que la ex reina de belleza le había puesto un GPS a su carro.

Ante esto, Janet Barboza conversó con Trome para referirse sobre este escándalo. La expresentadora de telvisión señaló que Silvia Cornejo sabía perfectamente con quién estaba.

“Con ese tema siempre he sido bastante radical. En general, los hombres y mujeres que son infieles y tienen ese patrón de conducta no van a cambiar. Las personas con antecedentes de ser desleales, no varían su proceder y es un engaño pensar que estando a nuestro lado dejarán esas costumbres. Creo que Silvia sabía muy bien con quién se estaba metiendo y ahora está sufriendo las consecuencias”, comentó al medio local.

Sobre el choque que ocasionó Silvia Cornejo, Janet Barboza indicó que dicho comportamiento solo “demuestra inseguridad”. Además, resaltó que las personas que no son leales a sus parejas nunca cambian.

“Eso nos demuestra la inseguridad en la que ella ha estado viviendo. La reflexión aquí es que, si conoces a un hombre o mujer con antecedentes de infidelidad, contigo no va a cambiar, tú no eres especial, porque luego eres una cifra más de su historia”, concluyó Janet Barboza.

