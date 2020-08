Nicola Porcella sobre su tatuaje de la Virgen de Guadalupe: “Tenía que retocarlo, pero me dolía demasiado”

Nicola Porcella continúa en México participando en el reality Guerreros 2020. A pesar de estar lejos del Perú, el chico reality aún mantiene comunicación con sus seguidores en nuestro país mediante Instagram.

Por ello, tras la serie de críticas que recibió por el tatuaje que se hizo en honor a la Virgen de Guadalupe, el ‘Capitán histórico’ de Esto es guerra decidió pronunciarse.

A través de un en vivo por Instagram, el modelo peruano aseguró que aún le faltan varios retoques al grabado que impregnó en su espalda y, por eso, este difiere mucho al de la imagen original de la ‘Patrona de México'.

“El tatuaje tenía que retocarlo, tenía que terminarlo, pero me dolía demasiado, no sé por qué, primera vez que me duele tanto un tatuaje, no aguanté y lo he dejado ahí, porque faltan un montón de cosas”, detalló en el video que fue difundido por el portal Instarándula.

Cabe precisar que Nicola Porcella reside en México desde junio pasado, cuando decidió dejar el Perú para integrarse al reality azteca Guerreros 2020.

Nicola Porcella revela por qué se tatuó a la Virgen de Guadalupe

Hace unos días, en medio de un enlace con En boca de todos, Nicola Porcella reveló qué lo llevó a tatuarse a la Virgen de Guadalupe en su cuerpo.

“Cuando yo me rompí el tricep y el tendón, dije voy a rezarle a la Virgen, voy a pedirle que por favor mi recuperación sea rápida y no necesité operación (...) Entonces, en agradecimiento por eso, porque ya comencé a jugar, comencé a hacer mis cosas, ya puedo mover mi brazo, me operé y todo salió excelente, soy una persona agradecida, entonces, tenía que tatuarme. Soy creyente, voy a ir a la Basílica a agradecer porque salió bien la operación y puedo estar en competencia”, relató el modelo, quien sufrió la lesión durante una competencia en el reality Guerreros 2020.

Bloque HTML de muestra

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.