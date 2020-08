Michelle Soifer hace caso omiso a las críticas y prefiere enfocarse en lo positivo tras recibir fuertes comentarios de Magaly Medina por su pérdida de peso. La chica reality se sometió meses atrás a una operación de manga gástrica que la ha ayudado a bajar varios kilos.

La conductora de ATV habló sobre el cambio físico de la popular ‘Michi’ en su programa de espectáculos y aseguró sentirse preocupada por su aspecto.

Además, indicó que una rápida pérdida de peso pueda traer consigo algunas repercusiones en el nivel de masa muscular.

“Ahora está tan flaquita que ya no se le ve saludable (...) Ella realmente está perdiendo muchísimo peso, hasta el punto en que ya no se ve sana”, dijo Magaly Medina el pasado 4 de agosto.

Los comentarios de la periodista generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, algunos le dieron la razón, y otros respaldaron a Michelle Soifer y su cambio de imagen.

A pesar de la situación, la también cantante decidió ignorar las críticas pero dejó un singular mensaje en su cuenta de Instagram. La frase no fue dirigida a nadie en especial; sin embargo, hizo referencia a aquellas personas que ‘cortan sus alas’.

Michelle Soifer en Instagram

“A veces las cosas malas que suceden en nuestras vidas nos llevan a cosas increíbles. No dudes ni un minuto que todo irá bien y no permitas que nadie corte tus alas. Y si lo haces, sabes que ahí no perteneces”, se lee en la publicación de Michelle Soifer.

