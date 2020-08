Mauricio Diez Canseco tras ser golpeado por el coronavirus: “Mi hija Camila me dio una esperanza” [VIDEO]

Desde Cuba, Mauricio Diez Canseco hizo una reflexión y agradeció a su hija Camila por haberse convertido en su mejor soporte en medio de la crisis sanitaria que continúa por la pandemia del coronavirus.

El mismo hombre de negocios confesó que el haber estado lejos lo desconcentró y quiso dejar de lado a Rústica al ver cómo muchos negocios quebraban.

A través de una publicación desde su cuenta de Facebook, Mauricio Diez Canseco aseguró que fue su hija, de 22 años, quien le hizo abrir los ojos y lo motivó a reinventarse como persona y en el negocio familiar para seguir contando con la mano de sus trabajadores.

“En medio de esta noche tan oscura, mi propia sangre vino al rescate. La luz de mi hija Camila me dio una esperanza. Me abrió los ojos y me hijo ver la grandeza de la familia Rústica, de ese gran equipo (…). Nadie sabe lo que puede venir, pero hoy estoy más seguro que nunca que la gran familia Rústica va a sobrevivir y seguir adelante”, se le escucha decir al popular ‘Pizzero’ en un video de reflexión que subió en su red social.

En el clip, Mauricio Diez Canseco también hizo mención sobre lo incierto que se ha vuelto saber qué pasará más adelante, ya que aún el mundo sigue luchando contra la pandemia provocada por el coronavirus. Asimismo, lamentó que muchos trabajadores no hayan podido continuar a su lado,

“Un día, de un momento a otro, el mundo se detuvo (…) No sabemos si el mundo volverá hacer igual, pero hoy sentimos en el alma el dolor por aquellos que se fueron. Nosotros también sentimos el golpe, pero desde el primer momento tomamos el valor de sobrevivir”, indicó.

Como se recuerda, la hija de Mauricio Diez Canseco se hizo cargo de la cadena Rústica, con algunos locales convertidos en markets, mientras que otros aún siguen como restaurantes ofreciendo shows gratuitos con presentaciones de los cómicos Melcochita, Bettina Oneto, Manolo Rojas y Miguel Barraza.

