Magaly Medina dedicó unos minutos de su programa, Magaly TV, la firme, a comentar el drástico cambio físico que ha tenido Michelle Soifer tras someterse a la cirugía de manga gástrica.

La conductora de ATV se mostró muy preocupada al ver la esbelta figura que tiene ahora la joven integrante de Esto es guerra.

Magaly Medina habla sobre la delgada apariencia de Michelle Soifer

“Ha perdido tal cantidad de peso que hasta sus atractivos los ha perdido. Miren el par de piernitas que tiene, son como palitos de chifa... Esa pérdida de peso y sobre todo de masa muscular es algo por lo que el médico (que la operó) tendría que estar preocupado”, señaló.

Magaly Medina acotó, además, que la delgadez de Michelle Soifer podría indicar que la chica reality no estaría del todo sana.

“Ella tenía un peso que no le gustaba para la televisión, un sobrepeso que seguramente no la hacía sentir bien, pero ahora está tan flaquita que ya no se la ve saludable”, comentó. “Ella realmente está perdiendo muchísimo peso, hasta el punto en que ya no se ve sana”, añadió la conductora de Magaly TV, la firme.

Cabe precisar que, el pasado lunes 3 de agosto, Michelle Soifer compartió en Instagram un video en el que lucía un elegante vestuario que usó para una competencia de baile en Esto es guerra. Al ver dichas imágenes, muchos de los cibernautas expresaron su preocupación por la delgada silueta de la popular ‘Michi‘.

“Ya estás muy flaquita, ya no bajes más”, “Michi, ya no sigas adelgazando” y “Ya no bajes tanto porfavor”, fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

