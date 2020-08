Magaly Medina se pronuncia tras hackeo de sus redes sociales: “Fueron unos aprendices” [VIDEO]

Magaly Medina se convirtió nuevamente en blanco de los piratas informáticos y perdió el dominio de su cuenta de Instagram el pasado lunes. Los hackers se apoderaron del contenido de su página y publicaron fotos de mujeres en ropa de baño.

La conductora de ATV no dudó en comentar el imprevisto a través de sus otras redes sociales: “Pido disculpas a mis seguidores por el contenido obsceno y vulgar que están publicando quienes la han pirateado”.

Afortunadamente, el ‘secuestro’ de su página de Instagram no duró mucho tiempo y luego de algunas horas pudo recuperar el control de la cuenta.

“Duró una hora y media. Estuvieron subiendo unas fotos horribles, obscenas, pura calatería, cambiaron mi foto de perfil. Fueron unos aprendices”, expresó Magaly Medina en un video que publicó en Instagram.

Sin embargo, también comentó que sufrió la súbita pérdida de una gran cantidad de seguidores y, con el fin de poder recuperar la cantidad inicial de los mismos, realizará un sorteo al llegar al millón de fanáticos.

“Tenemos que llegar al millón, con los hackers he bajado más de 10.000, 12.000, ¡no puede ser!”, dijo.

Magaly Medina descarta hackeo de ‘Beba Army'

Al inicio de su programa Magaly TV, la firme reveló más detalles del hackeo de su cuenta de Instagram. Allí, descartó que el grupo de cibernautas ‘Beba army’ haya sido el autor del incidente e incluso afirmó que ya no tiene conflictos con los integrantes.

“El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la ‘Beba Army’, no, porque ya los del ¡Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, expresó Magaly Medina entre risas.

