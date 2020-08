El programa Magaly TV, la firme lanzó una nota de los espectáculos que vienen realizando los cómicos Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y Miguelito Barraza, quienes fueron contratados para trabajar en los restaurantes de Rústica.

Como se sabe, el empresario Mauricio Diez Canseco ofreció empleo a algunos artistas cómicos que estaban sumergidos en la crisis y necesitaban ingresos.

Magaly Medina crítica a Mauricio Diez Canseco por exponer a Melcochita y Miguelito Barraza al coronavirus en Rústica

Magaly Medina rescató la ayuda del popular ‘Pizzero’, pero se mostró preocupada porque en los espectáculos no existe un distanciamiento social y las personas que asisten, en su mayoría, no usan mascarillas como medida obligatoria para evitar el contagio del coronavirus.

“Lo bueno es que no pierden su comicidad. Están tratando de ganarse los frijoles. El empresario Mauricio Diez Canseco los ha contratado para que hagan sus shows (…) Aunque usted no lo crea, estas imágenes no son de archivos, estas son de nuestro equipo periodístico que salió a cubrir esta nota el fin de semana a dos locales diferentes el día viernes (31 de julio)”, dijo la presentadora de ATV.

PUEDES VER Mauricio Diez Canseco dará trabajo a cómicos peruanos en sus restaurantes de Rústica

Magaly Medina no quiso entrar en polémica, pero lamentó que en los locales de Mauricio Diez Canseco se congregue mucha gente, muchos de ellos con amigos y familiares. Además, se mostró preocupada por la salud de ‘Melchochita’ y Miguelito Barraza.

“Si bien es cierto, el local no está reventando de gente, pero sí hay público que acude con amigos y familiares. Nos hace recordar lo que vivíamos antes de la pandemia”, comentó.

Asimismo, la conductora de Magaly TV, la firme señaló que muchos de los artistas están buscando la manera de salir adelante, pero cuestionó las medidas de seguridad.

“En esta nueva normalidad nos da un poco de temor salir porque no sabemos en qué momento nos podemos contagiar. Pero aquí parece que las ganas de salir y la comicidad ganan al público peruano y están yendo. Ahora los artistas necesitan trabajar y estamos de acuerdo. Hay empresarios que quieren dar la mano, pero yo no sé si ese es el protocolo de los lugares de diversión nocturna. No soy el Ministerio de Salud”, aclaró la presentadora.

“Esta es una realidad. Es lo que está pasando en nuestro país y no sabemos si es algo que va a seguir ampliándose más”, concluyó Magaly Medina sobre los espectáculos en restaurantes.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.