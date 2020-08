El rock y nostalgia de Freetown

¿Cómo nace Freetown?

Koki Bonilla: Hace 30 años, cuando todos vivíamos en Pueblo Libre. Cada uno tenía sus proyectos musicales y, eventualmente, nos juntábamos y hacíamos la música que nos gustaba. Hace tres años nos reunimos a tocar sin ninguna pretensión y vimos que todo comenzaba a fluir. Hubo una energía bonita y bautizamos a la banda como Freetown.

¿El confinamiento por la pandemia impulsó la grabación de este disco Larga vida al Rock n’ Roll?

Sí. Estábamos recluidos cada quien en su casa y fue un detonante. Así que grabamos lo que teníamos pendiente antes de la cuarentena. Amadeo concentró la matriz en su estudio de grabación El Techo y todos coincidimos en que había que sacarle la vuelta a este mal momento con arte, música y Rock n’ Roll.

Imagino que ha sido una válvula de escape para ustedes.

Sí, fue una catarsis volcarse en este proyecto porque tiene pasión y además porque hubo mucho intercambio de ideas, de componer letras. Y nos ha ayudado también como soporte para combatir la ansiedad y el estrés. Nos ha dado distensión.

¿Qué es lo que encontraremos en este disco?

Es una propuesta honesta, directa y sensible. Las canciones recrean lo que hemos vivido en otras épocas, y en este momento en que se necesita un poco de relajo y entretenimiento las canciones hablan un poco de eso. También nos ha llevado a limar viejas asperezas entre nosotros, ha sido curativo también.

¿El disco ya está listo?

Sí. Tenemos trece canciones que las hemos compuesto entre todos, al igual que los arreglos. El sonido es cuidado, con influencias de rock inglés y americano, pero también tiene de rock sudamericano tipo ratones Paranoicos, Pappo y Charly García.

¿Por qué eligen Viejo zapato como punta de lanza?

El Viejo zapato es un personaje que hemos creado para regresar a un momento que añorábamos, que extrañamos mucho, que alguna vez a lo mejor perdimos, que ya no está, pero que sigue dentro de nosotros. Es como un álter ego. Ya está disponible en Spotify, Deezer, YouTube y Claro Música.

Como artistas, ¿cuál es su óptica en relación a la subvención que plantea el Estado?

Hay un problema bien grave con los músicos que se ponen la batería y la guitarra a la espalda. Una forma de generar trabajo son los streaming, pero la gente no está acostumbrada a pagar. Ojo, no estamos yendo detrás de un bono, pero creo que una forma de solventar a los músicos es volcar la creación a los medios para generar regalías y que Apdayc, Soniem, Unimpro puedan canalizarlo. Pero mientras seguimos poniendo música foránea se van a disparar esas regalías a otros lares, mientras los músicos siguen yéndose a la quiebra. Hay propuestas desde urbana, pasando por reguetón, salsa, donde hay intérpretes fabulosos. Chile lo está trabajando así y está apoyando de esa manera a sus artistas.

¿Creen que la propuesta del streaming es válida para un género como el rock?

Se puede tentar, pero somos realistas y creemos que la cosa no va por ahí, a menos que esto empiece a calmarse y comiencen los conciertos quizá con menos público, porque creemos que la gente no está dispuesta a pagar por ver un show en ese formato. No estamos acostumbrados, lo veo complicado.

