Brenda Carvalho y Julinho desean ser padres el próximo año 2021. La bailarina brasileña confirmó que visitó a su ginecóloga en una clínica, tras las imágenes que se filtraron en las redes sociales.

En el video, ella aparece acompañada del exfutbolista en la sala de espera. Según el usuario que captó las imágenes, Brenda Carvalho se encontraba en la zona de fertilidad, por lo que aumentaron las sospechas de un posible embarazo.

Brenda Carvalho descartó que se encuentre embarazada y aclaró que solo fue hasta la clínica para realizar su chequeo médico anual.

“No es cierto, no estoy gestando. Esas imágenes corresponden a mi cita anual y me ha tocado hacerlo en plena pandemia. La pospuse un par de veces, pero ya tenía que asistir a la clínica para llevar un buen control de mi salud. Es más, fui dos días seguidos para realizar primero mis exámenes y luego la cita con la doctora”, expresó la brasileña en una entrevista para Trome.

Sin embargo, expresó sus deseos de convertirse en madre. Además, reveló que junto a su pareja Julinho planean tener gemelos.

“Sí, quiero tener dos bebés hermosos, pero ahorita no es el momento. Por la pandemia que estamos viviendo no me siento segura para embarazarme. Si Dios quiere y me lo permite, el próximo año podría ser el momento para ser madre y que sean dos de una sola vez”, señaló.

Por último, se rió del video que difundió Instarándula sobre el posible embarazo. “Lo más gracioso es la forma cómo quieren vender una noticia porque hasta dijeron que estaba yendo a la zona de fertilidad, ja, ja. Y yo solo he ido a ginecología y en seis meses debo volver”, aclaró la novia del exfutbolista.

