Belinda y Christian Nodal se animaron a revelar en Instagram que decidieron iniciar una relación sentimental, tras semanas de especulaciones.

Desde hace algún tiempo, ambos artistas empezaron a intercambiar cariñosos mensajes en las redes sociales, lo cual llamó la atención de los fans.

Recientemente, la intérprete de “Bella traición” compartió en su Instagram una foto suya, en la cual su compañero en La Voz México le comentó “La ratoncita más bella del mundo”, a lo que ella respondió con un emoji de corazón.

Belinda y Christian Nodal se envían cariñosos mensajes

Esta comunicación reveló que había un alto nivel de confianza entre Belinda y Christian Nodal. Sin embargo, muchos continuaron sin creer que los artistas tenían algo más que una amistad.

Tras este suceso, Christian Nodal sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir en sus historias una romántica fotografía en la que besaba y abrazaba a la joven cantante de “Sapito”.

Belinda confiesa que lloró cuando terminó con Christopher Uckermann

Durante una entrevista con el youtuber Daniel Sosa, la cantante Belinda narró cómo terminó su relación con Christopher Uckermann y lo difícil que fue para ella superar la ruptura a sus cortos 12 años.

“Chris y yo éramos novios de chiquitos (…) Cuando me cortó, cuando terminamos, estábamos en ‘Aventuras en el tiempo’ de hecho, y de repente ya no quería estar conmigo y me hacía ‘córtalas’”, relató la intérprete.

“Lloraba, lloraba y lloraba. Al día siguiente no quería ir a llamado, quería que la máquina del tiempo me llevara, pero a ahorita”, añadió la española nacionalizada mexicana.

