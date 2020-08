Anahí de Cárdenas sorprendió con un relato sobre su paso por Hollywood, lugar a donde viajó para poder convertirse en una actriz reconocida en el cine internacional.

La intérprete de No me digas Solterona aseguró que vivió diferentes experiencias que para ella son comunes en el mundo de la meca del cine norteamericano.

Anahí de Cárdenas habla sobre su paso por Hollywood. Foto: Instagram

En medio de todo ello, Anahí de Cárdenas conoció a una amiga que se convirtió parte de su familia. A ella le dedicó un emotivo mensaje.

“Tenía como 28 años y decidí irme a probar suerte a Hollywood. Entré a estudiar y ahí conocí a una de mis mejores amigas de la vida, pueden pasar mil años sin vernos, pero cuando nos juntamos, es como si no hubiese pasado el tiempo”, inicia su relato en Instagram.

Anahí de Cárdenas habla sobre su paso por Hollywood. Foto: Instagram

Luego, confesó que tuvo un novio promotor, fue acosada por un director y tuvo un mánager que “quería sexo a cambio de representación”. Incluso, reveló que la invitaron a un desfile en lencería, del cual estaba segura que era organizado por un “mafioso”.

“Fue una gran época de aprendizaje, lleno de momentos lindos y frustraciones muy grandes, sueños y decepciones”, continúa diciendo.

Anahí de Cárdenas habla sobre su paso por Hollywood. Foto: Instagram

El problema era su visa, la actriz señaló que regresó al Perú porque pasó un casting para una película. Volvió a Los Angeles, pero de pronto recibió una llamada. “Tenía trabajo en lima y necesitaba el dinero para pagar su visa”, cuenta.

“Me regresé. Una cosa llevo a la otra y me quede en lima, no regrese a Los Angeles. ¿Qué hubiese pasado si me quedaba? ¿La hacia? ¿Qué dicen ustedes?”, finaliza el mensaje de Anahí de Cárdenas en Instagram.

