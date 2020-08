A-ha reprograma su concierto en Lima para agosto del 2021

Debido a la pandemia muchos artistas que ya tenían programadas una gira este año, se han visto en la necesidad de reprogramar sus presentaciones debido a la pandemia por coronavirus. Es el caso de la agrupación noruega ‘A-ha’ para el próximo año, ícono del new wave que acaba de anunciar las nuevas fechas de su gira por Sudamérica.

A través de sus redes sociales, los intérpretes de ‘Crying in the rain’, aseguraron que su primer concierto en Lima tendrá lugar el 31 de agosto 2021 en el Parque de la Exposición. La banda noruega que lideró las listas de pop en todo el mundo durante los 80, vendrá en el marco del 35 aniversario de su álbum debut y muy influyente, Hunting High And Low (1985) y su clásico éxito “Take On Me”.

Con más de 55 millones de discos vendidos, Morten Harket (vocalista), Magne Furuhomen (teclados) y Pal Waaktaar-Savoy (guitarra), siguen siendo una de las agrupaciones más emblemáticas del mundo, y que nunca mostró rechazo en volver a visitar su pasado colectivo. ‘A-ha’ además interpretará sus grandes éxitos tales como “The Sun Always Shines on T.V.”, “Stay on These Roads”, “You are the One” y más.

Como se sabe, la banda alcanzó un éxito inesperado con su disco debut, en 1985. El single “Take on me”, de la mano del veterano del negocio de la música británica, Alan Tarney, y un video que cautivó a millones, colocó el disco entre los más vendidos y exitosos de sus tiempos. Este álbum, compuesto por diez canciones captura el corazón y el alma de A-ha, quiénes demostrarán por primera vez su calidad musical en nuestro país. Move Concerts, la empresa que los trae, asegura que todas las entradas adquiridas con anterioridad serán válidas para esta nueva fecha. La venta continúa en teleticket.com.pe.