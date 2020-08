Yo Soy Grandes Batallas llegó a su fin con el imitador de Enrique Bunbury como ganador de esta edición. Pero ¿quién está detrás del personaje? Aquí las declaraciones del artista que cautivó con su voz a Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Johanna San Miguel y Katia Palma.

Se trata de Carloman Fidel, un joven que dejó su carrera profesional por lograr su sueño de convertirse en un rockero similar al vocalista de la banda Héroes del Silencio.

El ganador de Yo Soy brindó una entrevista para Mujeres al mando. Allí, contó parte de su historia desde que llegó a pasar el casting en el año 2013.

“El rock es un sentimiento, esto va para todos los músicos. Yo tengo una profesión que es Ingeniería Agroindustrial, pero nunca la ejercí cuando terminé la carrera. Me acuerdo que busqué trabajo y a la par fui al casting de Yo Soy. Me llamaron del casting, pero no me llamaron del trabajo al que estaba postulando. Es así que nunca ejercí mi profesión, solo he estado en Yo Soy y trabajando en música”, expresó el artista peruano.

Carloman Fidel mencionó que cuando era adolescente le gustaba mucho el género musical rock. “Cuando tenía 15 años sabía tocar la guitarra, terminé la carrera, desempolvé la guitarra y aquí me ven”, agregó.

El imitador de Enrique Bunbury tuvo que pasar por cinco castings para ingresar a Yo Soy, pues tenía algunas fallas en la técnica de su voz. En 2013, sorprendió al jurado y pasó a ser participante del concurso.

Fue en esta última edición Yo Soy Grandes Batallas que se coronó tras enfrentarse al intérprete de Gilberto Santa Rosa en una espectacular final.

“Ganar para mí ha sido algo que hasta ahora no lo puedo creer. Agradezco a Dios por darme la oportunidad de hacer algo que me gusta”, expresó Carloman Fidel, quien dedicó el triunfo a su familia.

