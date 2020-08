Antes de que la pandemia de la COVID-19 arribara a suelo peruano, uno de los eventos de entretenimiento más concurridos por jóvenes y adultos durante los fines de semana era el stand up comedy. Sin embargo, el contexto sanitario en el país también obligó a la suspensión de estos espectáculos.

Esta nueva forma de entretenimiento en vivo y en directo se abrió paso entre los distintos programas de televisión que abarcan temáticas distintas combinadas con un gran toque de humor. Pese a que los shows no pueden ser presenciales por el coronavirus, los comediantes han encontrado el escenario perfecto en las pantallas, pero de computadoras y celulares.

No obstante, para algunos cómicos, los shows por plataformas virtuales no les permiten tener una conexión real con los espectadores. “Siento que el formato de interacción con el público es necesario para hacer el stand up, que necesita de la risa, de la conexión y que la gente esté enganchada”, cuenta Guillermo Castañeda, actor y miembro de El Club de la Comedia.

En este punto de la importancia de la interacción coincide Mateo Garrido Lecca. “En el stand up, por más que se diga que es un monólogo, es un diálogo con el público. El diálogo te permite escuchar las risas. Cada palabra que tú dices es una evaluación del público para ver si es gracioso o no. No sentir la risa del público hace que no tengas una respuesta de saber si algo funciona o no”.

Para Garrido Lecca, la emergencia sanitaria ha representado un gran reto, ya que los comediantes han tenido que salir de la zona de confort. “Creo que estábamos en la mejor época del stand up en Perú, en cuanto a calidad, cantidad, espacios, público, precios. Venía en una curva ascendente y el cambio nos ha obligado a volver a empezar, a construir lo que entre todos hemos construido”, explica.

En ese sentido, Gachi Rivero, comediante y conductora radial, ha decidido no realizar eventos vía internet. “Yo soy de las personas que no hace stand up por redes porque creo que la pantalla te juega en contra”, expresa.

Por otro lado, existen otros artistas que han decidido abrirle las puertas al mundo digital, dejando atrás los temores. “Me di cuenta que sí es factible, que sí se puede hacer (stand up, y que muchas veces también uno mismo se pone trabas a su arte, cuando las personas están esperando que tú mismo te adaptes o adaptes lo que hacías a la misma coyuntura”, relata el actor Carlos Palma.

“Nosotros pensábamos que la gente quería vernos en un escenario, con risas, pero, finalmente, todos estamos en pandemia. El público acepta de buena manera hacer el esfuerzo de hacer contenido de comedia coyuntural, que hable un poco de lo que está sucediendo”, agrega.

La reinvención de El Club de la Comedia

Una de las estrategias que ha abordado El Club de la Comedia para enfrentar el impacto de la pandemia es el desarrollo de talleres de sketch, guion cómico, stand up comedy, creación de podcasts y hasta de contenido digital.

“Ha sido la mayor reinvención o adaptación que hemos tenido como grupo. Esta vez hemos decidido armar una escuela, sentíamos que teníamos mucho potencial entre los profesores y comediantes que están dentro de la movida”, explica Castañeda en diálogo con La República.

“Teníamos a Rasec Barragán, que es de los guionistas más exitosos del país, y era parte de nuestros comediantes y no capitalizábamos su potencial para enseñar guion. Igual Gachi Rivero, tiene 12 años exitosos en la radio y ahora ha creado un formato donde te lleva a aplicar todos los tips de contenido de la radio para hacer un podcast”, agrega el actor.

Para estos cursos, han lanzado una plataforma La escuela de la comedia que, además de salas privadas de clases virtuales, tendrá espacios para conferencias y shows, según cuenta Gachi Rivero.

La comedia post pandemia

En el caso de El Club de la Comedia, el grupo ha concretado una alianza con Tondero, según cuenta Guillermo Castañeda, para un especial de comedia.

“No es directamente que hagamos un show de stand up, pero sí vamos a crear una ficción de humor para ponerla en alguna plataforma. Esperamos que sea para este año, estamos en toda la parte de guion, de pre producción. La meta es hacerlo en estos meses que vienen”, revela.

La dirección estará a cargo de Bruno Ascenzo y tendrá un formato del tipo reality, en ocho capítulos, en el que cada uno de los comediantes tendrá que atravesar distintos retos y pruebas.