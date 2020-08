Silvia Cornejo reapareció en televisión con una amplia sonrisa para comentar sus notas en el programa América espectáculos. El comportamiento de la presentadora llamó la atención, ya que actualmente se encuentra atravesando un momento complicado con su esposo Jean Paul Gabuteau.

Como se recuerda, el programa Magaly TV, la firme sacó un informe donde se supo que la conductora chocó contra el auto de su pareja tras una supuesta discusión por infidelidad.

Silvia Cornejo aparece tras chocar auto de su esposo Jean Paul Gabuteau y canta gracias a maltrato se puso bella

Tras esto, Silvia Cornejo apareció este martes 4 de agosto en su bloque de espectáculos y robó toda la atención al cantar la canción “Relación” de Sech.

“Ahora todo cambió, le toca a ella. Mari y una botella. Gracias al maltrato se puso bella. Ahora tú la quiere’ y no te quiere ella”, empezó a entonar la presentadora mientras bailaba muy sonriente.

¿Por qué Silvia Cornejo chocó el auto de Jean Paul Gabuteau?

Magaly Medina contó en su programa que una allegada a Silvia Cornejo señaló que el accidente se produjo porque la presentadora de América espectáculos perdió la cordura tras enterarse que Jean Paul Gabuteau le estaba engañando con otra mujer

“Dice que ellos habían quedado en cenar ese viernes por la noche y que ella le descubre a él que le ha mentido nuevamente. Sí, parece que él tenía un GPS no sé si al teléfono o si al carro, pero ella le ha preguntado dónde estaba. Al parecer él le ha mentido, no lo sabemos (...) Según la amiga, (Jean Paul Gabuteau) no estaría visitando a la ex (Analía Rodríguez) sino a otra mujer y, al enterarse de eso, Silvia Cornejo habría perdido los estribos y se habría empotrado contra el carro de su pareja y padre de su hijo”, comentó la conductora de Magaly TV, la firme.

Tras este hecho, Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau terminaron en la comisaria de Monterrico, donde el empresario denunció a su pareja por violencia familiar.

