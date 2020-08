Magaly Medina sobre escándalo de Silvia Cornejo: “Hace el ridículo por un hombre que no vale la pena”

Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau vuelven a ser protagonistas de un escándalo por una supuesta infidelidad. La conductora fue denunciada por su pareja por violencia física y psicológica al estrellar contra el auto de su pareja, el pasado viernes 31 de julio del 2020.

Magaly Medina mostró las imágenes de la denuncia y de cómo quedaron los vehículos por el fuerte choque. Sin embargo, aprovechó para dar su opinión sobre el incidente de la presentadora de América TV.

PUEDES VER Amiga de Silvia Cornejo asegura que modelo estrelló auto por infidelidad de Jean Paul Gabuteau [VIDEO]

Indignada recordó los otros escándalos en los que estuvo involucrada Silvia Cornejo y su esposo; en 2019 el empresario fue captado besando a su expareja, madre de su hijo.

“Se ha vuelto a pelear con su esposo Jean Paul Gabuteau, este no es el primer escándalo que ellos dos protagonizan. Ella se ha abalanzado en el moderno carro de su marido. Al parecer, ellos estarían viviendo en casa separadas y ella está bastante enojada”, expresó.

Para Magaly Medina, la conductora de América Espectáculos expone su imagen como figura pública al pasar bochornosos incidentes con Jean Paul Gabuteau.

“No sé porque las mujeres hacen el ridículo por un hombre que no vale la pena, no merece tanto exponerse. Ella es una figura pública, ex Miss Perú se está exponiendo al ‘chismoseo', al comentario, si se quiere ir, que se vaya. ¿Por qué chocarle el carro?, ¿por qué perseguirlo?”, agregó.

“Aquí algo está mal, una mujer no puede estar poniendo GPS a su marido, una soga, amarrándolo a la cama, porque el marido se da media vuelta y te miente. Esa no es forma de vida. Es indignante para cualquier mujer, que se respete a sí misma”, adicionó Magaly Medina, conductora de ATV.

Según la amiga de Silvia Cornejo, ella persiguió a su pareja para encararlo porque habría descubierto que se encontraba con otra mujer.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.