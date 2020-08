Silvia Cornejo y su esposo Jean Paul Gabuteau terminaron en la comisaría luego de que la conductora de televisión se estrellara contra el auto de su pareja.

Según detalla la denuncia, el empresario manifiesta que se encontraba manejando cuando recibió un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo.

Según detalla la denuncia, el empresario manifiesta que se encontraba manejando cuando recibió un fuerte impacto en la parte trasera del vehículo. Foto: ATV

Durante el trayecto, Jean Paul Gabuteau aseguró que lo llamaba de manera insistente y le preguntó de manera amenazante dónde estaba porque le había puesto un GPS (por eso sabía su ubicación).

Al bajar del auto, recibió insultos de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau atinó a grabarla con su celular, pero ella enfureció y tiró el móvil al piso. Todo el informe de la denuncia policial fue difundido por el programa Magaly TV La Firme.

Silvia Cornejo protagoniza choque al auto de su esposo Jean Paul Gabuteau. Foto: ATV

Según el esposo de Silvia Cornejo, él fue a visitar a su hijo, fruto de su relación con su expareja Analía Jiménez. Sin embargo, esta versión discreparía con la de la presentadora de América Espectáculos.

La amiga de la ex reina de belleza se comunicó con el programa de Magaly Medina. Allí, afirmó que Silvia Cornejo lo persiguió porque descubrió que su esposo estaba visitando a otra mujer que no sería Analía Jiménez.

“Una amiga suya nos ha hecho llegar una versión. Dice que ellos habían quedado en cenar ese viernes por la noche y que ella le descubre a él que le ha mentido nuevamente. Sí, parece que él tenía un GPS no sé si al teléfono o si al carro, pero ella le ha preguntado dónde estaba. Al parecer él le ha mentido”, señaló Magaly Medina.

“Según lo que dice la amiga, no sería con la ex (pareja). No estaría visitando a su otro hijo, sino que estaría visitando a otra persona, otra mujer. Al enterarse de eso, Silvia Cornejo habría perdido los estribos, la cabeza, habría ido y empotró su carro contra el de su pareja y padre de su hija”, agregó la conductora de ATV.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.