Nuevamente los líos conyungales de Silvia Cornejo salen a la luz. Una amiga de la modelo aclaró para Magaly TV, la firme que Silvia ‘perdió los estribos’ y chocó su auto al enterarse que su pareja, Jean Paul Gabuteau, veía a otra mujer.

Recordemos que el esposo de la conductora de “América Espectáculos” puso una denuncia por violencia psicológica en la comisaría de Monterrico, en Surco, según Magaly TeVe La Firme. Esto sucede luego de que ambos tuvieron una pelea el pasado 1 de agosto.

Tras esto, ninguno de los dos declaró a la prensa, pero sí lo hizo una amiga de Silvia, quien, además, señaló que ambos pasaban por un buen momento en la relación.

“Una amiga suya nos ha hecho llegar una versión. Dice que ellos habían quedado en cenar ese viernes por la noche y que ella le descubre a él que le ha mentido nuevamente. Sí, parece que él tenía un GPS no sé si al teléfono o si al carro, pero ella le ha preguntado dónde estaba. Al parecer él le ha mentido, no lo sabemos”, señaló Magaly Medina.

Asimismo, la amiga manifestó que esta vez, Jean Paul no estaría viendo a su expareja, sino que se trataría de una nueva mujer.

“Según lo que dice la amiga, no sería con la ex (pareja). No estaría visitando a su otro hijo, sino que estaría visitando a otra persona, otra mujer. Al enterarse de eso, Silvia Cornejo habría perdido los estribos, la cabeza, habría ido y empotró su carro contra el de su pareja y padre de su hija”, indicó.

Además, la popular ‘Urraca’ confirmó que Silvia se fue de la casa que compartía con Jean Paul, así como reprobó el uso del GPS para ubicar a su aún esposo.

“Una mujer no puede estar poniéndole un GPS a su marido, no puede estarle poniendo una soga amarrándolo a la pata de su cama, porque el marido se da media vuelta y te miente y te engaña. Esa no es forma de vida”, recalcó.