Magaly Medina descarta que ‘Beba army’ le haya hackeado: “Ya me amisté con ellos”

Magaly Medina sorprendió al anunciar que su cuenta de Instagram había sido hackeada y figuraba contenido “obsceno y vulgar”. Se trataba de fotos de mujeres en ropa interior y ropa de baño.

La conductora de televisión perdió cerca de 14.000 seguidores.“Mi cuenta oficial de Instagram ha sido hackeada y estamos trabajando en recuperarla. Pido disculpas a mis seguidores en esa red social por el contenido obsceno y vulgar que están publicando quienes la han pirateado”, fue el anuncio de la popular ‘Urraca’ en Twitter.

Luego, al inicio de su programa Magaly TV, la firme reveló más detalles de su cuenta de Instagram. Allí, descartó que el grupo de cibernautas ‘Beba army’ haya sido el autor del incidente.

Incluso, mencionó que el popular grupo ya no es su enemigo. “El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la ‘Beba Army', no, porque ya los del ¡Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, expresó la conductora de televisión entre risas.

“Yo creo que algún vago por ahí que no tenía nada que hacer. Pero eso ya pasó”, agregó la presentadora de ATV.

A través de sus historias de Instagram, Magaly Medina confirmó que pudo recuperar su cuenta gracias a la ayuda de un equipo experto en redes.

“Se me pararon los pelos de punta, miren cómo estoy. Hace horas trabajando con personas de seguridad de redes tratando de recuperar mi cuenta y felizmente ya lo pude hacer. Mil disculpas a todos ustedes por ese contenido tan feo y obsceno que habían puesto estos ociosos que no tienen otra cosa mas que piratear la cuenta de otros con el trabajo que cuesta hacerlo”, señaló.

