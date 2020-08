Mamá de Sebastian Lizarzaburu contra Andrea Miranda: “Mucha cirugía le ha afectado el cerebro”

La mamá de Sebastian Lizarzaburu se pronunció luego de que su auto sea atacado por el futbolista Ray Sandoval y su enamorada Andrea Miranda.

Cuando salió a la luz el escándalo, ella aparece en un video encarando a la joven, exnovia de su hijo, por haber destrozado las lunas de su vehículo.

“¡Qué m... has hecho, Andrea! ¡Qué m... has hecho. Andrea, me has reventado la luna del auto. Mira lo que has hecho”, se le escucha gritar en las imágenes.

Luego de interponer la denuncia contra Andrea Miranda, la progenitora del ex chico reality se pronunció en una entrevista para el programa En Exclusiva. Allí, pidió que la exnovia de su hijo se someta a un tratamiento psiquiátrico por protagonizar un escándalo frente a su casa.

“Esa chica necesita tratamiento psiquiátrico, ella y él. Esa gente está mal, una que vaya al loquero y el otro que la acompañe de paso. Definitivamente encontrarme la cara de Andrea Miranda no me hizo ninguna gracia”, inició la señora Sandra Castelli.

Se mostró furiosa por la respuesta de la modelo y aseguró que tantas intervenciones quirúrgicas le han cambiado su forma de pensar.

“Se me acerca con una paz y una tranquilidad, yo no sé si por la borrachera, y me dice: ‘seño de corazón él está borracho’ y ella lo trajo al borracho a mi casa. Los dos tienen culpa (...) Le escribió a Sebastián qué se yo, lo lamento. Mucha cirugía le ha afectado el cerebro y al otro mucho cabezazo en el fútbol también le afectó el cerebro”, agregó.

La madre de Sebastian Lizarzaburu contó cómo se sintió al ver que su auto estaba destrozado. “Yo estaba entre asustada y alterada. Estos que han querido escaparse chocando con dos carros en el estacionamiento, se dio a la fuga contra el tráfico y los han perseguido. Si claro, Andrea sabía que era mi auto, yo no lo conozco al chico”, agregó la mamá del popular ‘Hombre roca’.

