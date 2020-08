Silvia Cornejo se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Esta vez, la modelo ha sido denunciada por su pareja, Jean Paul Gabuteau, por chocar su auto en el distrito de Surco tras una discusión. Ambos terminaron en la comisaría del distrito.

Sin embargo, esta no es la primera vez en la que esta pareja se ve envuelta en un escándalo, debido a que, desde el año pasado, se pudo evidenciar, en su mayoría, conductas por parte del esposo de Silvia que dejaban al descubierto situaciones de infidelidad.

En marzo del 2019, Silvia fue al restaurante donde Jean Paul comía con su expareja y madre de su hijo, quien supuestamente sería la amante. En dicho encuentro, la modelo no dudó en insultarla y gritarle fuertes calificativos delante de los comensales. La expareja señaló a Válgame Dios que se reunieron para hablar sobre las necesidades de su menor hijo.

La misma Silvia pidió investigar más a fondo quién sería esta persona. No obstante, dos semanas después, ellos volvieron a mostrarse como pareja en redes sociales. “Mejor creo que callada. Cuando uno es personaje público es estar expuesto a cualquier cosa. Soy un ser humano (...). Soy una mamá leona, mi familia es así. Yo voy a ser la que va a defender todo”, declaró en Estas en todas con respecto al incidente del restaurante.

En agosto del mismo año, Magaly TV, la firme difundió imágenes que comprometen a Jean Paul Gabuteau. En ellas, se ve al esposo de la conductora besándose con una mujer, quien sería, nuevamente, la mamá de su primer hijo. Pese a este video, la modelo continuó la relación.

Al conocer la decisión que tomó Silvia, Magaly Medina señaló que Jean Paul Gabuteau le está faltando el respeto.

“Así sea guapo, tenga dinero. (Silvia) te está haciendo quedar mal públicamente, te está faltando el respeto. Hace cuatro meses y medio (fue el primer ‘ampay') y no pasó nada (...) Sé que es doloroso y humillante. No quisiera estar en sus zapatos (...). (En la imagen del reciente ‘ampay') hay besos. Se tratan como una pareja amorosa. Son imágenes tiernas”, comentó la ‘Urraca’.

Al conocerse este ‘ampay', quien también quiso hablar fue la expareja de la modelo, Eduardo Pastrana, quien aseguró que ella iba a su casa mientras se encontraba con Jean Paul y que, inclusive, él lo sabía. Además, comentó que los padres de Silvia Cornejo se oponían a su relación amorosa con ella, porque preferían que sea alguien con dinero.

Por su parte, Silvia Cornejo prefirió tomarse unas vacaciones para olvidar estas imágenes.

“Sí, me voy. Ahorita no más. Esperen que venga Rebeca (Escribens) y de ahí me toca a mí. Me voy a unas pequeñas vacaciones, ¡mínimo!”, comentó Silvia Cornejo en América Espectáculos.

Meses después, en octubre, Jean Paul volvió a ser ‘ampayado’ por Magaly TV, la firme, acompañando a la madre de su hijo a un local de comidas, pero esta vez no estuvieron en besos y abrazos, pero sí hubo un tocamiento de manos sobre la mesa frente al público.

“Esta vez no entró Silvia, sabía que no iba a almorzar (...) Sin embargo, cuando él le enseña algo en su celular, ¿han visto ella cuando pone la mano sobre la de él? En vez de agarrar el celular y mirar (...) Hubo una tocadita ahí, no había necesidad. Porque Silvia se puede poner celosa al ver eso. Mira por qué esa te está tocando la mano. Corre el video para ver el detalle”, comentó Magaly Medina de forma irónica.