Ray Sandoval y su novia Andrea Miranda protagonizaron un escándalo en la vía pública con la familia del ex chico reality Sebastián Lizarzaburu.

En pleno toque de queda, el futbolista de Sporting Cristal chocó el auto de la madre del modelo en estado de ebriedad, él iba acompañado de su novia, quien fue acusada por supuestamente provocar el accidente automovilístico. Esto fue negado por Sandoval.

Ray Sandoval defiende a Andrea Miranda

Tras quedar libre de la detención policial, Ray Sandoval envió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde explicó su versión de los hechos y aseguró que su pareja Andrea Miranda no tiene nada que ver.

Incluso, se culpó de todo y detalló que lo hizo por motivos personales. “Bueno, quiero pedir disculpas de antemano por mi acción, creo que todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y mis motivos son privados y no tengo por qué ventilar, con esto no me excuso de mi acto, y es el motivo por el cual emito mis disculpas públicamente”, inicia el mensaje del integrante de Sporting Cristal.

Ray Sandoval y Andrea Miranda. Foto: Instagram

La defendió. “Quiero dejar muy en claro este punto: sé la clase de persona que es mi pareja y ella no tiene nada que ver con mi error, ella ni nadie va a influir en mis acciones o toma de decisiones, ella y los míos saben la verdad de lo que pasó y eso es lo que me importa. Gracias y disculpas”, se lee en el comunicado del futbolista peruano.

Ray Sandoval defiende a Andrea Miranda. Foto: Instagram.

Cabe destacar que la modelo Andrea Miranda es expareja de Sebastián Lizarzaburu. Ellos mantuvieron una relación amorosa en la que tenían planes de casarse. Sin embargo, todo llegó a su fin y ella se enamoró del futbolista.

Latina Televisión confirmó que el dosaje etílico de Ray Sandoval arrojó 1.73 gramos de alcohol por litros de sangre, más del triple de lo permitido.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.