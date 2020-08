La modelo Andrea Miranda se pronunció luego de ser detenida junto a su novio, el futbolista Ray Sandoval, en estado de ebriedad. La pareja fue acusada de destrozar el auto de la madre de Sebastián Lizarzaburu y de causar un accidente automovilístico en pleno toque de queda.

En un video difundido en las redes sociales, se observa que la familia del ex chico reality insulta a la modelo e incluso, un hombre intenta golpear al futbolista de Sporting Cristal. Fue un escándalo en la vía pública.

Ambos fueron detenidos por la Policía, luego el deportista arrojó en el dosaje etílico 1.73 gramos de alcohol por litro en la sangre.

Sebastián Lizarzaburu aseguró que jamás pensó que su exnovia llegaría hasta su casa para romper el auto de su madre. Además, afirmó que la pareja se dio a la fuga al ver a los efectivos policiales.

Sin embargo, la modelo y también ex chica reality Andrea Miranda le respondió a través de una entrevista para el programa En Exclusiva.

“¿Es cierto que han estado ustedes dos (Ray Sandoval y Andrea Miranda) en la comisaría?”, le preguntó la reportera.

“Sí es cierto, pero Sebastián no ha estado en el problema, ni siquiera ha estado cuando ocurrió, así que por eso me da... Bueno, prefiero no opinar nada, no voy hablar nada, pero solamente digo que él no ha estado en el problema”, respondió la pareja del futbolista.

Sebastián Lizarzaburu muestra comprometedor chat con Andrea Miranda

Por su parte, el popular ‘Hombre roca’ mostró el chat que mantuvo con Andrea Miranda semanas antes del incidente con el futbolista.

En el chat difundido por En Exclusiva, la modelo peruana le pregunta: “¿Aún sientes algo por mi? Solo dime eso por favor, de corazón”. Luego, Lizarzaburu la rechaza y le aclara que solo le interesa el problema de su madre, motivo por cual inició la conversación.

