No pierde el humor. El cómico Miguelito Barraza viene atravesando una difícil situación debido a las consecuencias económicas por la pandemia del coronavirus, pues tuvo que reinventarse y ahora realiza sus presentaciones por medio de las redes sociales, además de luchar contra una serie de enfermedades que lo aquejan.

El artista de 67 años se presentó en el programa América Hoy, conducido por Ethel Pozo y Renzo Schuller, para participar de una secuencia sobre la salud. Fue en este espacio donde el popular ‘Chato’ Barraza enlistó las enfermedades que sufre.

“Soy hipertenso, tengo diabetes, tres infartos cerebrales, arritmia, pero sigo adelante. Dios no quiere (que me vaya), es tan grande Dios y todavía quiero seguir haciendo reír al Perú y al mundo entero, estoy muy bien, me siento casi perfecto. Tengo doctores que me han visto y me han curado, para mí, ellos han hecho un milagro”, comentó agradecido. ante la sorpresa de los presentadores.

“La ciencia pudo más que la maldad, porque cuántos quisieran verme en el otro lado. Yo tengo mucha fuerza, mi mamá y mi padre que están en el cielo me protegen, y Dios, de pasadita me quiere, todavía”, añadió.

Por otro lado, la recordada figura de Trampolín a la fama aprovechó la conversación con la hija de Gisela Valcárcel para traer a la mente cuando le robó un beso a la popular ‘Señito', varios años atrás mientras interpretaban a Romeo y Julieta en un sketch.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.