Mayra Goñi ofreció una entrevista online para En boca de todos, en la que habló acerca de sus proyectos personales y su vida sentimental.

A solo semanas de anunciarse su ruptura, la joven actriz sorprendió a sus fans al confesar que preferiría grabar con el protagonista de Toy Boy, Jesús Mosquera, en lugar de Nesty o Fabio, sus exparejas.

En medio de dicha entrevista, Mayra Goñi comentó que le gustaría ser parte de una ficción similar a Marianita la del barrio que presenta En boca de todos con Marianita Espinoza y Austin Palao como protagonistas.

Al escuchar esto, Tula Rodríguez le preguntó a la actriz de Te volveré a encontrar: “¿Quién sería tu galán en Mayra la del barrio? Un actor cubano de Miami llamado Nesty, un español llamado Fabio u otro español llamado Jesús Mosquera”.

Sin dudarlo un segundo, la también cantante respondió: “De hecho, me gustaría internacionalizarme, entonces si viene un actor español a Perú a hacer la novela, de hecho también me podían ver en España, entonces escojo a Jesús Mosquera”.

Como se recuerda, Mayra Goñi y Jesús Mosquera fueron vinculados sentimentalmente luego de que el actor español empezara a darle ‘me gusta’ a las publicaciones de la peruana en Instagram.

En conversación con América Espectáculos, Mayra Goñi confesó que aún cabe la posibilidad de que retome su relación con Nesty, quien reside en Miami.

“Yo no sé qué pueda pasar el día de mañana. Si ha habido cariño y amor, no se va de la noche a la mañana. No descarto nada”, declaró.

Como se recuerda, ambos artistas confirmaron el fin de su romance en medio de la cuarentena.

Mayra Goñi descarta reconciliación con Nesty y romance con Jesús Mosquera, ya que solo está enfocada en su carrera

