Carolina Infante sale al frente ante los comentarios que ha generado La otra orilla, teleserie en la que participa. Usuarios en redes sociales mantienen opiniones divididas con respecto a la temática de esta producción enfocada en la pandemia de la COVID-19 en el país.

La actriz declaró para un diario local que es entendible que la gente se muestra sensible por este tema, pero enfatizó en su pedido de que primero observen la serie antes de emitir su punto de vista.

Ella, además, manifestó que entiende la opinión del público con respecto a la situación real del coronavirus en el país y cómo este ha afectado.

“Se entiende perfectamente que la gente esté sensible con este tema. El tema de la COVID-19 nos ha golpeado a todos de diferentes maneras: mucha gente se ha quedado sin trabajo, hay gente que todavía no puede salir por cuidar a sus familiares que son de riesgo (...). Se entiende y se respeta la opinión del público, y lo único que yo les pido es que la vean, que no juzguen antes de tiempo”, recalcó.

Asimismo, Carolina afirmó que su participación en la teleserie se dio cuando “empezaba a asumir que el tema de la cuarentena no iba a ser por poco tiempo”. También agregó que, como artista, tenía que trabajar para sobrevivir a la crisis por el virus, ya que el retorno a la normalidad tardará.

“También pensaba que teníamos que hacer algo para sobrevivir, porque si nos quedamos encerrados, nos morimos de depresión y de hambre. Hay que tener claro, el retorno a la normalidad que conocíamos todos va a demorar”, subrayó para Correo quien dará vida a Gloria, enfermera que atiende en primera línea a pacientes con COVID-19.

En La otra orilla, ella estará acompañada de Gonzalo Molin (Pablo), Irene Eyzaguirre (Magda), Martín Velásquez (Sergio), Laly Goyzueta (Lorena), entre otros.

