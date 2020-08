Gino Assereto sorprendió al confesar que no cree en el matrimonio y no piensa en pasar a las filas de los casados. A pesar de que mantuvo una relación de siete años con Jazmín Pinedo, el guerrero admitió que nunca pensó en casarse y no cree que sea un paso importante en su vida.

“Si convives con una persona 7, 8, 9 o 10 años…. sea lo que sea, ya tienes un lazo amoroso con esa persona. El matrimonio no es una muestra de amor, no es una muestra de afecto. El amor y afecto se demuestran día a día, en lo que le das a tu pareja y tu pareja te da a ti”, manifestó Gino Assereto durante una entrevista con el espacio Estas en todas.

Como se recuerda, el popular ‘Tiburón’ prefirió no dar sus descargos luego de que la madre de su hija, Jazmín Pinedo, fuera captada saliendo del departamento del actor Jesús Neyra, expareja de la presentadora de Esto es guerra.

Por otro lado, Gino Assereto habló acerca del amor que tiene por su hermano menor Jota Benz y aseguró que es el único que lo apoya en todos sus proyectos sin juzgarlo.

“Mi persona favorita es mi hermano. Pese a que somos muy distintos, llevamos vidas diferentes, su camino es uno y el mío es otro, pero es la única persona que me comprende y entiende cómo soy. No me juzga y siempre apoya mis decisiones. Él y mis hijas serán mis personas favoritas siempre”, añadió.

