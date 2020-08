El alcalde de La Victoria, George Forsyth, sorprendió con una reciente publicación que realizó en sus redes sociales. Se trata de un clip donde el exfutbolista cuestiona su “suerte en el amor”, cantando una nostálgica canción y besando a su mascota canina llamada ‘Chimpita'.

La exfigura de Alianza Lima conmovió a sus seguidores al compartir su tierno momento al lado de su cachorro y dejó entrever que no ha tenido suerte en sus romances. “¿Que no tengo suerte en el amor? Los que tienen mascotas entenderán”, ironizó George Forsyth mientras daba un tierno beso a su compañero.

Como se recuerda, el burgomaestre de 38 años mantuvo un romance de cinco años con la modelo colombiana Claudia Ramírez, quien aseguró que dio por terminada su relación porque él no quería casarse. “La relación se acabó porque nosotros no íbamos para ningún lugar. Y yo quería otras cosas. En una relación hay etapas, si no se pasa a otra, para qué seguir”, declaró.

“Simplemente, cuando uno está preparado toma en serio algo. Si no está preparado para casarse, lo más honesto es no hacerlo. Él es una persona seria… en su trabajo. En lo personal, tomará seriedad con la persona indicada”, acotó la ex chica reality.

Por otro lado, George Forsyth también estuvo involucrado sentimentalmente con la modelo Stephanie Valenzuela y posteriormente tuvo un fugaz matrimonio con la actriz Vanessa Terkes, de quien se separó en medio de polémicas acusaciones de violencia psicológica.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.