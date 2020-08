Brenda Carvalho y Julinho fueron captados en las instalaciones de una clínica de fertilidad, lo que generó las especulaciones de un posible embarazo de la animadora infantil.

A través de redes sociales, un usuario dio a conocer a Instarándula que Brenda habría visitado “varias veces” dicha clínica y que asiste a controles de un supuesto embarazo, por el área en la que fue captada: ginecología especializada en fertilidad.

Julinho fue visto con una casaca blanca y mascarilla, mientras revisaba su celular en la sala del lugar. “Y como el protocolo de la clínica solo entra el paciente, él la esperó en la sala. Ojalá estén en la dulce espera”, manifestó el esposo de una gestante quien dio cuenta del hecho.

“Esa área de ginecología, del tercer piso de la clínica, es solo para embarazo (controles y fertilidad)” agregó el testigo.

Vale señalar que, hasta el momento, ni Brenda Carvalho ni Julinho se han pronunciado sobre estas imágenes, que delataría sus planes de convertirse en padres muy pronto.

“Si es cierto el rumor, sería una noticia linda. Ya nos toca esperar que nos confirmen o desmientan”, señalaron en Instarándula, mientras se veía a Brenda hablar con la recepcionista del lugar y sacar algunas cosas de su bolso.

Recordemos que, en abril del año pasado, la brasileña confesó que no deseaba convertirse en madre pronto, pero que ya no se estaba cuidando con métodos anticonceptivos. Asimismo, aseguró que quiere que “la vida se encargue” de dar el paso para tener un bebé.

“La verdad no, no estoy buscando (quedar embarazada). Pero por Julinho, él sigue queriendo, la que siempre frena soy yo (...). Yo quiero que la vida se encargue. Yo por ejemplo no me estoy cuidando, entonces puede ser que (Reinaldo) acierte. Vamos a ver porque la verdad por muchos años me he cuidado”, comentó para un diario local.

